ГК «Прометей» помогает прифронтовому Николаеву со снабжением питьевой водой

С 12 апреля Николаев находится в чрезвычайной ситуации – в городе нет центрального водоснабжения. Эта тема оттеснила на второй план даже сообщения о постоянных обстрелах города. Все, кто живет в городе уже так или иначе столкнулись с проблемой нехватки питьевой воды. ГК «Прометей» предоставляет жителям питьевую воду.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

Усугубляет ситуацию и то, что сейчас именно Николаев, наряду с Харьковом находится под постоянными обстрелами оккупантов. Отсюда возникают логистические барьеры для бесперебойных поставок ресурса.

Учитывая масштабы возможной гуманитарной катастрофы, Группа Компаний «Прометей» начала производить доставку бутилированной питьевой воды для жителей города. Как сообщили в компании, вчера николаевцам была роздана первая партия воды. Координацию гуманитарным проектом взял на себя оперативный штаб компании «Прометей».