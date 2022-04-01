В Николаеве первый замглавы ГСЧС Украины Грицаенко вручил спасателям защитное снаряжение и награды

В четверг, 21 апреля, в Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, с рабочим визитом прибыл первый заместитель главы ГСЧС Украины Максим Грицаенко и встретился с личным составом гарнизона.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслжбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

– Каждый день личный состав подразделений, проявляя высокий профессионализм, мужество, стойкость и отвагу, ликвидирует пожары, чрезвычайные события и ситуации, возникающие из-за обстрелов со стороны страны-агрессора. Работая в сверхсложных условиях, каждый из вас достойно выполняет свои обязанности и вносит значительный вклад в сохранение жизни людей и материальных ценностей. Хочу отдельно отметить работу пиротехнического подразделения, выполняющего особую роль, проводя обследование, изъятие и разминирование территорий от боеприпасов и их остатков. Эта работа связана с постоянным риском, потому что враг использует разнообразное вооружение, и вам приходится работать с минами, бомбами, кумулятивными элементами кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня и другими ВНП. Поэтому каждому спасателю важно иметь надежные средства защиты, чтобы избежать травм. Эти комплекты, пригодятся вам, – сказал Грицаенко и передал спасателям комплекты защитной одежды.

Грицаенко вручил Владимиру Бузуну, Александру Раку, водолазам-саперам и Николаю Полежаеву, заместителю начальника группы-начальнику отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ и подводному разминированию части специальных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, нагрудные знаки ГСЧС Украины «За отвагу в чрезвычайной ситуации».