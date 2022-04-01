Украинский ледокол «Ноосфера» завершил первый рейс в Антарктиду – из-за войны пришлось отменить программу по исследованию Южного океана

Первый рейс украинского ледокола Ноосфера в Антарктиде завершилась 20 апреля возвращением в порт Пунта-Аренас в Чили. Судно вели вместе украинский капитан Павел Панасюк и бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Во время этого рейса судно обеспечило пересменку украинских антарктических экспедиций: привезло на станцию Академик Вернадский команду 27 зимующей экспедиции. Вместо них ледокол забрал участников 26 экспедиции и сезонный отряд ученых и технических работников.

Также на станцию доставили 140 тонн горючего и 80 тонн других грузов (продукты питания, стройматериалы для модернизации Вернадского).

На Ноосфере прибыли также грузы и на польскую антарктическую станцию – Арцтовский. На обратном пути ледокол забрал участников польской антарктической экспедиции, ранее планировавших отправляться из Антарктики на борту российского судна.

Далее участники обеих экспедиций будут вылетать на самолете домой. Сначала – в Варшаву. Украинская команда из Польши будет добираться в Украину наземным транспортом.

После рейса ледокол Ноосфера остается в Чили. На первом рейсе была запланирована мощная программа по исследованиям Южного океана, но большую ее часть пришлось отменить из-за войны войны.

Впрочем, украинские ученые провели с борта судна часть запланированных исследований. Впервые за 20 лет украинская экспедиция отобрала пробы донных отложений в океане.

«То есть за первый рейс Ноосферы в Антарктику мы имеем и пересменку украинских экспедиций, и международное сотрудничество, и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана. В условиях войны, когда другие страны спрашивали, сможем ли мы хотя бы провести ротацию зимовщиков Вернадского, это можно назвать не просто победой, а очень большой победой на антарктическом фронте», – заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Напомним, ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. 2021 судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины.

28 января к риголам «Ноосфера» отправился из Одессы в Антарктиду – доставит на «Вернадского» ученых, годовой запас провизии и стройматериалы. 1 апреля в странский ледокол «Ноосфера» добрался до Антарктиды и доставил полярников на станцию «Вернадский».

Также в странские полярники показали фото , как ледоколам «Ноосфера» совершил первый рейс в Антарктиду.