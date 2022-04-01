Домбровская вместе с командой и волонтерами доставила в Николаев гуманитарную помощь из Ивано-Франковска

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская сообщила, что вместе с командной продолжают гуманитарную миссию и помогают жителям Николаева, несмотря на усиление обстрелов города со стороны войск рф.

Об этом она сообщила в Телеграмм.

Татьяна Домбровская отметила, что сегодня, 21 апреля, вместе с волонтерами доставили в Николаев очередной гуманитарный груз из Ивано-Франковска. Коллеги передали Николаеву лекарства, детское питание, продукты, а также 300 ремней для военных Вооруженных Сил Украины.

«Спасибо за помощь народным депутатам Роману Мулику, Елене Винтоняк, депутатам Ивано-Франковского областного совета Надежде Левкович и Арине Сивак, лидеру движения «Зе!Женщины» в Ивано-Франковской области Елене Гринив и Александру Богачеву. Мы объединились ради общей победы! Вместе мы сила!» - написала она.



