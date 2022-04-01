Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Соответствующий указ №266/2022 опубликован на сайте главы государства.

«Образовать Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны», – говорится в документе.

Кабинету Министров поручено в двухнедельный срок определить орган, осуществляющий информационно-аналитическое обеспечение работы Совета.

Согласно утвержденному персональному составу Совета его сопредседателями стали Премьер-министр и руководитель Офиса Президента. Кроме них, в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители главы ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и главы комитетов Верховной Рады.

В положении отмечается, что Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте, его основными задачами является разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.

Напомним, что премьер Шмигаль заявил, что уже начался первый этап обновления Украины от последствий войны.

Также Кабмин направил на рассмотрение Президента проект указа о создании Фонда восстановления Украины.