Список точек раздачи по Николаеву воды на 22 апреля

Адреса развоза технической воды на пятницу, 22 апреля, в Николаеве.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

ул. Озерная, 13

ул. Крылова, 40/1

ул. Крылова, 27

ул. Генерала Карпенко, 53

ул. Лазурная, 16

ул. Садовая, 50 – угол ул. Пограничной, 150

ул. Образцова, 4-А

просп. Центральный, 22

ул. Кузнецкая, 199 – 201

ул. Гражданская, 46

Ингульский район:

ул. Продольная, 5-А – угол ул. Китобоев, 6 (9:00)

ул. 11 Продольная – угол ул. 1-я Линия (14:00)

ул. Николаевская, 17 – 19 (14:00)

ул. Николаевская, 34Б (9:00)

просп. Богоявленский, 28 – угол ул. Парковой (14:00)

просп. Мира, 3 (10:00)

ул. Южная, 27 – 29 (13:00)

ул. Космонавтов, 128 – 130 (09:00)

ул. Космонавтов, 148Б (10:00)

просп. Центральный, 265 (9:00)

ул. Театральная, 25 (14:00) Стационарные точки выдачи технической воды:

ул. Электронная, 73 (школа №42)

ул. Театральная, 41 (школа №41)

ул. Театральная – угол ул. Николаевской (СК "Зоря").

Корабельный район:

просп. Богоявленский – угол ул. Металлургов (8:30 – 15:00)

просп. Богоявленский – угол просп. Корабелов (08:30 – 15:00)

ул. Океановская, 8 (12:00 – 15:00)

ул. Океановская, 18/2 (12:00 – 15:00)

ул. Океановская, 46 (09:00 - 12:00)

ул. Океановская, 62-А (09:00 – 12:00)

просп. Корабелов, 12-А, Б (12:00 – 15:00)

просп. Корабелов, 20/1 (09:00 – 12:00)

ул. Станиславского, 80 (08:00 – 12:00)

ул. Айвазовского, 13 (09:00 – 15:00)

ул. Янтарная, 67 (12:00 – 15:00)

мкрн Кульбакино (08:30 – 16:00).

Центральный район:

ул. Обереговая, 6

ул. Арх. Старова, 4А

ул. Соборная – угол ул. Адм. Макарова

ул. 3-я Слободская – угол ул. Колодезной (10:30)

ул. 6-я Слободская – угол просп. Центрального (10:00)

ул. 6-я Слободская – угол ул. Чкалова (10.00)

просп. Центральный (в районе дома 159)

ул. Шевченко – угол ул. Обсерваторная (9:00)

ул. Шевченко, 64

ул. Фалеевская – угол ул. Никольская

просп. Героев Украины – угол пер. ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)

ул. Никольска – угол Большая Морская (Астория)

ул. 2-я Экипажная – угол ул. 9-й Военной (после 13.00)

просп. Героев Украины, 91/1 (АТБ) просп. Героев Украины, 20, 20-Г

Также набрать воду можно из скважин:

в Больнице скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00) Городской больницы №1 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00) Городской больницы №3 (16:00 - 18:00) Городской больницы №4 (12:00 - 14:00) Роддом №2 (9:00 - 11:00) ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»

Разливают воду и на территории пожарных частей.

Мэр Николаева просит жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, делиться водой с другими горожанами.