Список аптек, которые работают на Николаевщине 22 апреля

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22.04.2022 09:04

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 08:30 22 апреля.

Перечень опубликовали в Николаевской ОВА.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт