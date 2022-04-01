Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военнослужащим посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пяти военнослужащим ВСУ звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда».

Соответствующий указ №264/2022 опубликован на сайте Главы государства.

Военнослужащие отмечены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» присвоены:

- Григорьеву Александру Александровичу – полковнику (посмертно).

Военный летчик подразделения 16 ОБРАА. Участник АТО/ООС, опытный лётчик-инструктор. Один из немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Республике Конго.

Погиб 28 февраля 2022 в составе экипажа вертолета Ми-8 во время выполнения полетного боевого задания по отражению вооруженной агрессии российской федерации. Вблизи населенного пункта Макаров Бучанского района в вертолет попала вражеская ракета. Связь с экипажем была потеряна. Только после освобождения Киевской области от захватчика удалось забрать тела наших защитников.

- Марценюку Роману Юрьевичу – солдату (посмертно).

Родился в с. Грибовица (Владимир-Волынский район, Волынская область). Проживал Роман Марценюк в Нововолынске. Участвовал в отражении вторжения российских войск в Украину, погиб в бою в марте 2022 года. Похоронен 15 марта 2022 года в родном селе .

- Середюку Егору Васильевичу – капитану (посмертно).

Военный лётчик, командир авиационного звена. 1995 года, уроженец села Мартыновское Николаевской области. Имел не менее 25 боевых вылетов.

22 марта был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени прижизненно.

Погиб около города Изюм Харьковской области, возвращаясь из боевого задания. Похоронен 20 апреля в селе Сербы Житомирской области.

- Цюпаку Александру Сергеевичу – мастер-сержанту (посмертно).

Указом от 13 марта получил медаль «За военную службу» прижизненно. Был похоронен 15 марта в селе Залужье Волыни.

- Цюрику Николаю Владимировичу – солдату (посмертно).

Родился в 1981 году в г. Камень-Каширский Волыни. Погиб 12 марта.