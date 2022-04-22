Япония впервые за 19 лет официально признала Курилы оккупированными россией

Власти Японии официально назвали Южные Курильские острова незаконно оккупированными россией. Данная формулировка не использовалась на протяжение 19 лет

Как сообщают Dsnews.

В пятницу, 22 апреля, японское министерство иностранных дел опубликовало ежегодный справочник по внешнеполитической деятельности под названием «Синяя Книга». Как сообщает японская пресса, в документе появилась новая формулировка в отношении южных Курильских островов, не используемая с 2003 года.

«Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», - сказано в документе.

Напомним, как россия вышла из мирных переговоров с Японией и отменила безвиз на Курилах.