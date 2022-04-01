Коллективу БСМП Николаева в канун Пасхи привезли подарки из Буковины

Коллективу Больницы скорой медицинской помощи Николаева в канун Пасхи передали паски, яблоки и другие подарки из Буковины.

Об этом сообщает глава фракции «Слуги Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская.

Вместе с Домбровской подарки передали глава фракции «СН» Черновицкого городского совета Виталий Другановский и депутат Черновицкого облсовета Николай Гуйтор.

«Это маленькие подарки, которыми мы хотим порадовать врачей накануне светлого праздника Пасхи. Ведь на медиках сейчас держится очень многое. Больница скорой медицинской помощи Николаева с самого начала войны принимает раненных в результате российской агрессии, часто медперсонал вынужден работать прямо во время обстрелов и без отдыха. Это мужественные люди, которыми мы гордимся!» - отметила Татьяна Домбровская.