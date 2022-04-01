«Санкции против России должны быть такими, что заставят ее прекратить эту ужасную войну»: Ермак представил план по ужесточению санкций против рф

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак презентовал План действий по ужесточению санкций против россии, который разработала международная экспертная группа Ермака-Макфола. Главная цель санкций и новых предложений по их усилению состоит в том, чтобы заставить агрессора прекратить войну против Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

«Поскольку война продолжается, Россия продолжает убивать украинцев и разрушать наши города, очевидно, что этих санкций недостаточно. Нужно остановить все механизмы, питающие эту военную машину», – подчеркнул он.

Руководитель Офиса Главы государства напомнил, что несколько недель назад Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой необходимости оценки эффективности санкций против России и поиска путей их дальнейшего усиления. Андрей Ермак предложил создать экспертную группу из сильнейших международных и украинских специалистов, три недели работавших над этой задачей.

Он рассказал, что предложенный документ содержит десять шагов по усилению санкционного давления на РФ в порядке приоритетности. Прежде всего, это полное эмбарго на российский газ и нефть, поступление денег, уплаченных за нефть и газ, на счета условного хранения (escrow), то есть эти средства не будут попадать в Россию и не будут направляться на финансирование этой войны.

В финансовой сфере речь идет о тотальных, то есть с заморозкой активов, санкциях против всех банковских учреждений России и Беларуси. Параллельно весь демократический мир должен усиливать торговые ограничения по отношению к российским товарам.

«Важным санкционным фактором является также признание России и Белоруссии государствами – спонсорами терроризма, а русской армии и политических партий – террористическими организациями. Также предложено включение России в черный список FATF», – отметил Андрей Ермак.

По его словам, предусмотрено расширение персональных санкций против российских чиновников и их семей, ведущих членов политических партий, менеджмента государственных корпораций. Необходимо усиление санкционного давления в отношении кремлевских пропагандистов.

Отдельно руководитель Офиса Президента отметил важность повышения прозрачности финансовых и торговых операций, направленной на препятствование торговле и инвестициям в Россию, и одновременное углубление соответствующей координации между союзниками и партнерами.

Еще одним важным пунктом является внедрение средств вторичных санкций против физических и юридических лиц, которые будут предоставлять России и Беларуси услуги по обходу ограничительных мер. Андрей Ермак отметил, что следует пересмотреть разрешенные сейчас операции, иначе не удастся достичь необходимого эффекта.

Директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник Президента США по национальной безопасности Майкл Макфол подчеркнул, что очень много шагов по санкциям остаются нереализованными.

«Мы отметили очень реалистичные действенные шаги, которые могут быть предприняты правительствами. Например, такие идеи, как введение новых тарифов для российских продуктов или меры по escrow-счетам», – сказал он.

Майкл Макфол убежден, что Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, поскольку его нынешние действия в Украине намного больше вписываются в определение терроризма, чем действия стран, уже имеющих такой статус.