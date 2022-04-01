«Он нужен для более важной военной задачи»: Глава Николаевской ОВА Ким рассказал, почему перевели генерала Марченко

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о том, почему перевели генерала Дмитрия Марченко.

Об этом он сообщил в интервью изданию Voice of America.

Ким сообщил, что Марченко нужен для выполнения более важных военных задач. Те задачи, которые перед ним стояли на Николаевщине, он выполнил отлично.

— О генерале Марченко – он выполнил задание «на пять с плюсом». Когда это было очень нужно городу Николаеву. Дальше есть военное решение, он никуда не делся, мы с ним на связи, он помогает, выполняем работу. Военные решили, что он нужен для более важной военной задачи. Я это комментировать не могу, но свою роль очень важную роль сыграл в защите Николаева, - сказал Ким.

Напомним, 8 апреля стало известно, что генерал-майор Дмитрий Марченко больше не командует обороной Николаевской области - на посту его сменил начальник штаба – заместитель командующего войсками ОК «Південь» Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Владислав Лещинский.