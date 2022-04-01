После неудачных попыток захватить Николаев в рф размечтались о захвате всего Юга Украины и выходе в Приднестровье, где «притесняют русский язык»

Задачей российских войск на втором этапе «спецоперации» в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и обеспечение сухопутного коридора на Крымский полуостров.

Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

По его словам, это позволит обеспечить сухопутный коридор в оккупированный россией Крым, а также «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики».

При этом Миннекаев отметил, что контроль над югом Украины даст возможность получить выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Стоит напомнить, что несмотря на неоднократные попытки захватить или окружить Николаев, оккупационные войска не добились успеха и понесли значительные потери. Не говоря уже о том, чтобы дойти до Одессы.

Что касается Приднестровья, то эта оккупированная часть Молдавии рассматривается Украиной как потенциально опасная территория, с которой российские оккупанты могут попробовать напасть на Одесскую и Винницкую области.