Автопарк николаевских морпехов пополнили два внедорожника и микроавтобус: «Боевые задачи выполним еще более эффективно»

В четверг, 21 апреля, 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Белинского были переданы три автомобиля: пикапы Nissan и Mitsubishi, а также микроавтобус Volkswagen Т5.

Об этом рассказал главный редактор «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко.

– Ранее мы сообщали, что кроме основной своей деятельности – журналистики, мы, как и вся Украина, стараемся максимально помочь нашим ВСУ. Члены нашего коллектива - гендиректор Артем Дыбленко в составе 36-й бригады защищает Мариуполь, а директор Дмитрий Дмитриев проходит службу в составе той же бригады и успешно выполняет поставленные перед ним задачи. Две недели назад подразделениям морской пехоты были переданы два внедорожника Mitsubishi L200, которые уже успели в полной мере «окупить» себя. Так же был приобретен дрон с тепловизором, который уже неоднократно выявлял цели врага. Важно, что несмотря на потери в Мариуполе, на потери в Николаеве во время ракетного обстрела, бригада продолжает выполнять поставленные перед ней боевые задачи и эффективно уничтожает как живую силу противника, так и его технику. Но для этого им нужна наша с вами помощь, – рассказал Чубаченко.

Финансовую помощь в покупке автомобилей оказали крупнейший одесский застройщик Аднан Киван, одесский ресторатор Андрей Заричанский, Валерия Береговая, представители судебного корпуса Николаевской области, а также читатели «Преступности.НЕТ». С доставкой транспорта помогли волонтеры Павел Сало, Артем Бурко и Александр Кравцов.

Отдельно стоит отметить Гуманитарный центр «Південь України», создателем которого выступает компания «Автомир». Данная компания нашла автомобили в Европе, доставила их в Украину и провела в своем сервисном центре в Виннице полное техобслуживание, подготовив транспорт к работе.

В командовании морской пехоты поблагодарили всех причастных за помощь.

– Очень важно понимать, что тебя поддерживают не только лайками в Facebook, но и на деле показывают, что народ Украины вместе с Вооруженными Силами Украины. Нам сложно, но мы продолжаем дальше наращивать мышцы и делать все для того, чтобы потери российских оккупантов увеличивались каждый день. И эти автомобили нам в этом безусловно помогут, – отметил один из офицеров бригады морской пехоты.

Стоит отметить, что сейчас происходит сбор средств на покупку микроавтобуса Volkswagen Т5 для морских пехотинцев и пикапа Mitsubishi L200 для подразделения специального назначения.