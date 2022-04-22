«Отверстие было настолько большое, что было видно, как бьется ее сердце»: Парамедик из Мариуполя спас семилетнюю девочку

В Мариуполе врачи спасли жизнь семилетней девочки, получившей серьезное ранение во время вражеского обстрела.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в своем Telegram-канале.

«Герои, о которых следует говорить. Среди них – Сергей Чорнобривец, мариупольский парамедик скорой помощи. Когда началась война, он сам пришел в больницу и отработал 22 дня. Ставил жизнь пациентов сверх своей», - пишет горсовет.

Врачи работали в бронежилетах и касках. Попадали под обстрелы, на их глазах разрушались дома. Получали контузию, но все равно ехали спасать жизнь.

Как отметил Чорнобривец, самым запоминающимся случаем спасения оказалась история семилетней девочки с тяжелым ранением грудной клетки.

- К нам подъехала гражданская обстрелянная машина. В ней находился раненый ребенок. У него осколочное ранение, прошедшее через грудную клетку и вышедшее на спине. Там отверстие было настолько большое, что было видно как бьется ее сердце. Пробило легкое. Это было очень серьезное ранение, мы быстро оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в детскую хирургию МТМО - прямо на операционный стол, - вспоминает Сергей.

Отмечается, что девочке удалось выжить. Парамедик увидел ее в палате через две недели. В знак благодарности маленькая пациентка передала своим спасателям рисунок.

Напомним, что ранее врачи спасли николаевскую девочку, которой осколок российского снаряда попал в голову.