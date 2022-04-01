Зеленский присвоил звание генерал-майора командующему ДШВ Миргородскому

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора 42-летнему командующему ДШВ Максиму Миргородскому, известному под позывным «Майк».

Соответствующий указ №267/2022 опубликован на сайте Главы государства.

«Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Миргородскому Максиму Викторовичу – командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины», - говорится в указе.

Максим Миргородский прославился во время войны на Донбассе, в начале которой он занимал должность командира батальона 79-й бригады. Был одним из координаторов обороны Донецкого аэропорта.

После стал заместителем командира 79-й николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады, командовал 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого.