«Благо, что в подвале темно и не видно было детям твоих слез»: Жительница Мариуполя рассказала о жизни в городе во время блокады

Светлана Штенда, директор департамента по работе с активами мариупольского городского совета, рассказала о том, как мирное население жило под вражескими обстрелами.

Об этом Мариупольский городской совет сообщил в своем Telegram-канале.

Когда в Мариуполе началась война, людей из Сартаны и других «горячих» микрорайонов Левого берега эвакуировали ближе к центру города, в надежде что эту часть города российские солдаты обстреливать не будут.

«Мы все пережили 2014-2015 год и понимали, что, наверное, это будет по такому же принципу, не будет все так страшно. Поэтому никто не ожидал обстрела центральной части Левого берега, не говоря уже о центре города. Людей эвакуировали в центральную часть города, надеясь, что ее не тронут. Людей селили в общежития», - сказала Штенда.

По ее словам, количество эвакуированных мирных жителей, очень быстро росло. Их пытались обеспечить продуктами питания, водой и теплом.

«С каждым разом количество жителей, которые были эвакуированы с Левого берега, росло. Сначала это были десятки, потом сотни и тысячи. На одной локации могли находиться до 4 тысяч человек. В эти места массового укрытия привозили воду, еду, матрасы и тёплые одеяла. Каждый раз при объезде локаций ты удивлялся количеству людей. Оно увеличивалось с геометрической прогрессией. Их было все больше и больше», - подчеркнула она.

В начале марта обстрел Центрального района города усилился. Люди переживали, чтобы в места укрытия не попали снаряды. Впоследствии, доступ к ним стал невозможен. Российские солдаты не давали привезти воду и продукты в кинотеатр «Савона», где прятались дети.

«После определенного числа, на некоторые локации не было доступа. Российские войска не пускали в кинотеатр «Савона», потому что там находилось более 4 тысяч человек. И коммунальный транспорт с большим трудом пытался туда проехать, чтобы подвести людям воду и элементарные продукты».

«Каждый раз был все сложнее выезжать на локации, потому что ты понимал, что у тебя в подвале, в котором ты проживаешь, тоже есть семья, у тебя тоже дети. Иногда спускался в подвал и просто... так как я женщина, иногда плачешь. Благо, что в подвале было темно и не видно было детям твоих слез, не видно было как тяжело. Детям показывать твои слезы нельзя».

По словам Штенды, мирные жители Мариуполя до сих пор не понимают от от чего их «освободили» солдаты российской армии.