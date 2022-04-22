В Украине создали специальный справочник с перечнем документов для выезда заграницу для мужчин призывного возраста, сопровождающих детей и других лиц

Министерство обороны Украины совместно с Государственной пограничной службой Украины и Министерством социальной политики подготовили для мужчин призывного возраста специальный справочник с необходимым перечнем документов, которые планируют пересечь украинскую границу, чтобы сопровождать детей и других лиц.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская.

«Мужчины, вынужденные спасать близких эвакуацией за границу, постоянно сталкиваются с кучей вопросов и недоразумений. И лучше их выяснить для разговора с пограничниками. Чтобы прояснить все неточности, создали исчерпывающий Справочник для пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста, сопровождающих детей и других лиц», – рассказала супруга президента.

В справочнике рассмотрены все случаи, когда такой проезд разрешен, более того – подробный перечень всех необходимых документов и образцы, как они выглядят.

Среди категорий мужчин призывного возраста, которые могут уехать за границу:

- мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет; - мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет; - опекун, попечитель, приемный родитель или родитель-воспитатель, на содержании которого находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет; - усыновитель ребенка; - родитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, воспитывающий несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью; - отец, который воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет, и остался на территории Украины, в то время, когда его ребенок уже пересек границу с одним из родственников; - родитель (усыновитель), опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, воспитывающий тяжело больного ребенка; - мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы; - мужчины, обладающие инвалидностью; - мужчины, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, а также своими родителями или родителями жены, которые по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном постороннем уходе; - мужчины, имеющие жену с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы; - опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; - совершеннолетние члены семьи лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, опекуна которой не назначен; - мужчины, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы или за лицом, по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, в случае отсутствия других лиц; - работники учреждений (домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания (оказания социальных услуг), центров предоставления социальных услуг), осуществляющих постоянный уход.

Также в справочнике можно найти образцы необходимые для выезда документов.