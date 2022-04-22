На аукционе марку «Русский военный корабль, иди…» продали за 5 миллионов гривен – средства пойдут на нужды ВСУ

На благотворительном аукционе от Prozorro марку с военным российским кораблем продали за 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Укрпочта».

На благотворительном аукционе Prozorro выставили «лот», состоявший из двух листов марок «русский военный корабль, иди…» разного номинала и конвертов к ним с автографами морского пехотинца и автора легендарной фразы Романа Грибова и Гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского.

Победитель Luis Peres за свой выигрыш заплатит 5 миллионов гривен.

«А это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи. Благодарим участников аукциона и особенно победителя, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были не напрасны», - добавили в сообщении.

Напомним, что за неделю украинцы раскупили половину тиража марки с «русским кораблем».