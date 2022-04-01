Друзья, вы невероятные!

Когда мы писали письмо с просьбой о помощи, мы верили, что Вы нас поддержите. Но даже не могли представить, что так активно. Несмотря на то, что обращение к Вам было размещено еще 15 апреля, мы продолжаем получать Ваши переводы.

Среди фамилий мы видим как незнакомые, так и тех, кого мы знаем. И это вдохновляет. Так мы понимаем, что мы на правильном пути.

Мы хотим быть честными с Вами, поэтому в конце месяца отчитаемся о собранных и потраченных средствах. Но уже сейчас можем сказать, что собрали достаточно денег не только для покрытия наших потребностей в этом месяце (заработная плата 14 работникам компании, техподдержка сайтов и прочее), но и для помощи ВСУ.

Мы благодарны каждому за каждую гривну, за каждую подписку и донат! Спасибо Вам огромное!

Кто еще не успел, но тоже хочет помочь, Вам сюда :)