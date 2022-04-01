Южно-Украинскую АЭС переименовали – привели в соответствие к украинскому правописанию

Южно-Украинскую АЭС, расположенную в городе Южноукраинск Николаевской области, переименовали в Южноукраинскую (Південноукраїнську) АЭС.

Об этом говорится в приказе ГП НАЭК «Энергоатом», пишет «Украинская энергетика».

Переименование обосновали приведением наименования ОП «Южно-Украинская АЭС» в соответствие с требованиями стандартов государственного языка и правил украинского правописания.

В то же время город Южноукраинск сохраняет свое название.

Как известно, атомная станция имеет три блока ВВЭР-1000. АЭС расположена в степной зоне на левом берегу реки Южный Буг, при Ташлыкском водохранилище, неподалеку (восточнее) от города Южноукраинск, что в Николаевской области. Построена в 1975-1982 годах.