В ПриватБанке сообщили о сбое в работе – из-за этого возможны перебои в работе сервисов банка

ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
Об этом говорится в сообщении банка Facebook.
«Друзья, знаем о проблеме и уже решаем. На каналах связи произошел сбой. Поэтому сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы. Наши специалисты уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы! Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание!» - говорится в сообщении.