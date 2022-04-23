В ПриватБанке сообщили о сбое в работе – из-за этого возможны перебои в работе сервисов банка

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23.04.2022 12:00

ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Об этом говорится в сообщении банка Facebook.

«Друзья, знаем о проблеме и уже решаем. На каналах связи произошел сбой. Поэтому сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы. Наши специалисты уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы! Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание!» - говорится в сообщении.

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