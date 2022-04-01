В Николаеве из-за смены комендантского часа изменился график работы общественного транспорта на Пасху

В связи с введением комендантского часа сегодня с 19:00 «зеленые» автобусы КП «Николаевпасстранс» будут идти без вечернего рейса.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Как известно, в связи с возможными провокациями оккупантов на Пасху в Николаевской области сменили время комендантского часа – с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

Последние вечерние выезды с конечных остановок:

– 91 маршрут:

С 6-й Слободской в ​​15:55

Из Фуршета (Корабельный р-н) в 16:45

- 51 маршрут:

Пушкинское кольцо в 16:00

Терновка в 16:40

– 81 маршрут: