В Николаеве из-за смены комендантского часа изменился график работы общественного транспорта на Пасху

В связи с введением комендантского часа сегодня с 19:00 «зеленые» автобусы КП «Николаевпасстранс» будут идти без вечернего рейса.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Как известно, в связи с возможными провокациями оккупантов на Пасху в Николаевской области сменили время комендантского часа – с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.
Последние вечерние выезды с конечных остановок:
– 91 маршрут:
- С 6-й Слободской в 15:55
- Из Фуршета (Корабельный р-н) в 16:45
- 51 маршрут:
- Пушкинское кольцо в 16:00
- Терновка в 16:40
– 81 маршрут:
- Ул. Садовая в 16:00
- Ракетное Урочище в 16:30