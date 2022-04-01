14,3 тысячи авто за 8 дней: На границе простаивает помощь Украине из-за массового ввоза люксовых авто и товаров под видом «гуманитарки»

Фото: иллюстрация Заместитель министра инфраструктуры Украины раскритиковал украинцев, которые после отмены таможенных платажей принялись массово ввозить автомобили, тем самым заблокировав работу пунктов пропуска.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Найем напомнил, что более двух суток на пунктах пропуска западной границы стоят огромные очереди. Главная причина - отмена таможенных платежей и, как следствие резкий рост импорта легковых автомобилей. По его словам, оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, из-за чего в огромных очередях сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами - снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами.

При этом законодательство Евросоюза не позволяет создавать отдельные полосы для гуманитарных грузов.

«Поэтому проблему будем решать на пунктах пропуска с украинской стороны. Начиная с 00:00 25 апреля 2022 года легковые автомобили, которые ввозятся для личных нужд, будут оформляться ТОЛЬКО на следующих пунктах пропуска», - отметил Найем.

На участке польской границы - пункты пропуска «Угринів», «Грушев», «Смільниця», «Устилуг».

На участке словацкой границы - пункт пропуска «М. Березный».

На участке венгерской границы- пункты пропуска «Давінкове», «Косино».

«Наверное, в целом это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что уже готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один нюанс. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта «для нужд ЗСУ» автомобилей класса «люкс». Для понимания, за восемь дней после отмены таможенных пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили», - добавил Найем.

Помимо этого, по его словам, за тот же период в страну совершенно законно, без каких-либо таможенных платежей ввезено «гуманитарной помощи» в виде различных тканей – на 360 миллионов гривен, мобильных телефонов почти – на 200 миллионов гривен.