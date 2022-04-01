На юге Украины морские пехотинцы готовятся к новым боям с российскими оккупантами

На юге Украины идет интенсивная подготовка подразделений морской пехоты, которые проходят процесс восстановления боеспособности и дальнейшего слаживания для выполнения задач по назначению.

Об этом сообщает АрмияInform.

На этот раз морпехи тренировались совершать рейдовые и антидиверсионные действия в составе подразделений. Следует отметить, что большинство личного состава, с которым проводили занятия, уже имеют за плечами значительный боевой опыт. Воины участвовали в боевых действиях, в частности, и на южном направлении во время широкомасштабного вторжения русских захватчиков, поэтому знают, как поступать в различных ситуациях боевого применения. Во время тренировки больше обращали внимание на тактические особенности выполнения задачи, улучшение слаженности и взаимодействия в разных условиях боя.

Как рассказал один из инструкторов штаб-старшина Роман, на первом этапе морские пехотинцы отработали выдвижение в район назначения, захват блокпоста, порядок действий в случае попадания в засаду. На втором – выполнили задачи по ведению наступательных действий, окружению и уничтожению противника штатным вооружением.

— Основное внимание во время тренировки уделялось работе сержантов. Именно от командиров отделений зависит, как эффективно военнослужащие будут выполнять задачи. Если командир действует уверенно, решительно, своевременно представляет команды, то подчиненные будут действовать как единый слаженный механизм. И наоборот, если командир растерялся, задержался с соответствующими решениями, личному составу трудно будет добиться необходимого результата, подчеркнул инструктор.

Кстати, и первый, и второй этапы прошли почти без замечаний. Командиры отделений и их подчиненные действовали четко и уверенно, а если допускали ошибки, то, после внесения необходимых поправок и уточнений, выполнение задания повторялось. Наиболее удачно морские пехотинцы действовали на заключительном этапе занятий во время атакующих действий. Пехотинцы начали обходить условного противника с флангов, затем при поддержке пулеметчиков и расчетов гранатометчиков успешно уничтожили определенные цели.

Итоги занятия подвел представитель Командования ВМС ВС Украины. Он отметил, что на заключительном этапе подготовки были успешно реализованы все необходимые задачи по восстановлению боеспособности подразделения.

— Достигнут необходимый уровень обученности и слаженности личного состава. Благодаря нашим партнерам подразделение дополнительно укомплектовано современным стрелковым вооружением, в том числе пулеметами MG-42 и Browning M2, а также противотанковыми гранатометами английского, французского и американского производства. Личный состав мотивирован и готов к выполнению боевых задач по освобождению Украины от российских оккупантов, - отметил представитель командования.



