В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь – церемония прошла без инцидентов

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь в канун Пасхи 24 апреля.

Об этом сооющает Суспільне.

Около 14:30 по киевскому времени в часовне (кувуклии) Гроба Господня состоялась церемония снисхождения Благодатного огня.

Церемония прошла без инцидентов, и священники пронесли Огонь для верующих, зажигавших его на свои свечи.

Далее огонь планируют развезти в лампадках на самолетах в разные страны мира, где его ждут местные приходы христиан восточного обряда.

В этом году израильская полиция позволила только 1800 верующим зайти в храм для участия в церемонии и еще 2200 ждать наруже на улицах Старого города.

Такое решение связано с трагедией, произошедшей 30 апреля 2021 года во время паломничества ультраортодоксальных иудеев к горе Мерон близ Иерусалима. Тогда в толпе погибли 45 человек и еще десятки получили тяжелые увечья.

Греческий патриархат заявил, что он «устал от постоянных ограничений и запретов израильских властей в отношении богослужений».

В 2020 году израильские власти запретили прихожанам посещение литургии в Великую субботу из-за карантина.