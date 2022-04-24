Одну из воинских частей в Николаевской области оперативно обеспечили средствами связи

Народный депутат Украины Александр Пасичный рассказал, что благодаря усилиям ряда публичных лиц удалось обеспечить одну из воинских частей средствами связи.
Об этом он сообщил на своей странице в Faebook.
Сегодня каждый украинец делает то, что у него лучше всего получается для помощи Вооруженным Силам Украины. Именно на них мы возлагаем свои надежды, надежды, веру в ПОБЕДУ. Житель Николаева или Очакова, Снегиревки или Баштанки - каждый понимает, что только доблестные ВСУ прогонят агрессора с нашей родной земли. В этом стремлении мы все едины», – сообщил народный депутат.
«От одной из воинских частей, которая дислоцируется в Николаевской области, получил запрос, - срочно нужны рации, другие технические средства. Вместе с городским Очаковским главой Сергеем Бычковым нашли приборы и организовали приобретение и доставку. В результате - обеспечили технически наших армейцев тем снаряжением, в котором они крайне нуждались. Благодарю коллегу Александр Федиенко за помощь. И всем присоединившимся Игорь Кузьмин, Дмитрий Фесюн, Игорь Клыков, Анна Коверзнева. Я лично, как и каждый украинец, благодарен нашим мужественным вооруженным силам за оборону нашей земли от оккупантов», - добавил Пасечный.