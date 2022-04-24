Украина практически достигла тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые были до войны. Около 90% продуктов на полках магазинов – украинского производства.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма во время прессбрифинга, пишет «Экономическая правда» .

За последние 10 дней возобновили свою работу 97 крупных магазинов на освобожденных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей. В ближайший месяц возобновит работу еще сотня крупных магазинов, закрывшихся из-за войны, добавил Ростислав Шурма.

«Россия также разбомбила несколько десятков нефтебаз, чтобы лишить украинцев доступа к горючему, пыталась лишить доступа к водоснабжению и электричеству, уничтожив тысячи километров линий электропередач и около 10 тыс. трансформаторных подстанций. Однако Украина обеспечила горючим аграриям, а цены на АЗС удалось удержать на приемлемом уровне, в частности, за счет упразднения пошлин и налогов, ограничения наценок заправочных сетей», — заявил замглавы ОП.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что и из-за войны в Украине и неработающих портов, в том числе в Николаеве, в ООН прогнозируют глобальную продовольственную катастрофу .