Нардеп Пасечный поздравил украинцев с Пасхой

Народный депутат Украины от «Слуги Народа» Александр Пасичный поздравил украинцев с Пасхой.

Соответствующий пост размещен на его странице Facebook.

«Приветствую всех верующих с самым главным православным праздником – с Пасхой, со Светлым Христовым Воскресением! Многие столетия назад ожесточенные от жестокости и глупости люди распяли Иисуса Христа. Благодаря этому мы увидели величайшее в мире Божественное чудо – воскресение Господа и победу над адом! История обладает свойством повторяться. Сегодня российские оккупанты пытаются всеми силами превратить нашу жизнь в ад. Им это не удастся. Ибо Господь, правда, справедливость – на стороне украинцев. Благодаря нашей вере в свои силы и ВСУ мы обязательно победим! Пусть небесный мир сможет привнести радость в ваш дом и наполнит его счастьем и спокойствием. Желаю как можно больше побед – военных, жизненных, духовных! Желаю всем душевного спокойствия, успеха в каждом деле, совершения всех самых заветных планов и желаний, чистых помыслов и правильных поступков! А главное – миру в нашей стране! И пусть каждый сегодня поверит в светлое будущее, говоря друг другу слова: Христос воскрес! Воистину воскрес!» - говорится в сообщении.