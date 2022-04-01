В россии засекречивают экономические данные, чтобы скрыть влияние западных санкций, – СМИ

Российские власти начали закрывать информацию об основных экономических показателях, чтобы скрыть проблемы, с которыми РФ сталкивается из-за санкций.

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает ЭП.

В последние дни власти России прекратили публиковать данные о государственном долге, статистике торговли и добыче нефти.

Центральный банк ограничил объем финансовой информации, которую местные банки должны регулярно публиковать, пока идет работа над законопроектом о запрете кредиторам делиться данными с иностранными государствами. Местные кредиторы не будут обязаны публиковать некоторые финансовые отчеты за период с 31 декабря 2021 по 1 октября 2022 года.

Отключение не полное: правительство все еще публикует основные показатели, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и ряд других данных. Но объем публикаций сузился.

Предполагают, что ограничения помешают Вашингтону и Брюсселю видеть, как влияют их санкции на российскую экономику, а также усложнят поиск новых целей и точную настройку будущих раундов санкций.

На минувшей неделе отделение российского министерства энергетики, обнародующее ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, заявило, что ограничивает «распространение информации, которая может быть использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников».

В четверг Федеральная таможенная служба страны приостановила ежемесячную публикацию данных об экспорте и импорте.

Аналитики, возможно, смогут реконструировать определенное влияние на торговлю России, изучив данные от ее ведущих торговых партнеров, но это потребует времени.

Эксперты считают, что россияне «стараются затмить экономическую картину» на фоне санкций.