«Вся квартира в дыму, лестница в крови. Люди от ужаса теряли сознания»: Жители разрушенной одесской многоэтажки рассказали о пережитом

Жители Одессы, проживающие в доме, который в субботу, 23 апреля крылатыми ракетами отаковала российская армия, рассказали о пережитом ужасе и о том, как им удалось выбраться из руин.

Об этом сообщает ТСН.

Известно, что средь бела дня тяжелая ракета попала в 16-этажку и взорвалась внутри. Дымом затянуло все этажи, люди начали выбегать уцелевшими лестницами на улицу.

«Вся квартира в дыму, там знаете был такой запах угарного газа и пыли. Мы когда спускались, лестница была в крови, люди сидели в крови, выносили на носилках», — рассказывают жители.

По словам одной из жительниц, во время удара ее сын был внутри дома, сейчас он в больнице - осколки попали в руку, его зашивают. Из дома он выбежал в одних трусах.

Эпицентром взрыва ракеты стала квартира, где находилась женщина со своей матерью и трехмесячной дочерью. Отец ребенка как раз пошел на базар купить паску, а когда вернулся и увидел, что вся семья погибла, потерял сознание.

«Я дверь не мог открыть, потому что там все завалилось, камни, все. Сосед кричит: «Освободите меня, я с третьего очутился на втором этаже», ну перекрытие видимо упало и он упал на второй этаж», — рассказывает сосед.

Отмечается, что осколки ракеты разлетелись и побили машины на соседней стоянке. Одна из них загорелась, в салоне погиб водитель.

Пожарные оперативно потушили пожар в доме и вывели на улицу около сотни жителей. Двоих спасли из-под завалов. Только в первые часы после взрыва в больницы забрали 18 жителей. Спасательная операция и разбор конструкций продолжаются.

Также сообщается, что одна из ракет прилетела на городское кладбище и повредила надгробия на тысячи квадратных метров площади.

«Хочу подчеркнуть, что единственная цель этой атаки это террор мирного населения Одесщины и Россия - не что иное, как государство-террорист. Для изуверов давно уже нет ничего святого и этот удар в очередной раз показал их настоящее лицо», — говорит председатель ОВА Максим Марченко.

Военные эксперты утверждают, что ракетный удар был осуществлен с помощью стратегической авиации из каспийского региона. В Одессе выпустили крылатые ракеты еще советского образца. После этого традиционно заявили, что стреляли высокоточными ракетами по военным объектам.

Напомним, мэр Одессы Труханов отреагировал на ракетный удар оккупантов по жилому дому: «Твари вы. И гореть вам в аду».