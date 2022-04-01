Бизнесмен отдал обещанный автомобиль Dodge Challenge украинским военным, которые потопили крейсер «Москва»

Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко передал бойцам Вооруженных сил Украины свой Dodge Challenger.

Об этом сообщает Іnshe.tv.

Известно, что 1 апреля Берестенко опубликовал фотографию автомобиля и написал, отдаст свою машину мечты тому, кто уничтожит флагман Черноморского флота РФ — крейсер «Москва».

«У меня была Мрія. Орки ее уничтожили, отстроим, еще лучше. Отдам свою мечту Dodge Challenger, 5,7 за уничтожение русского корабля «Москва». ВСУ, ешьте, что есть запасов. Верю в вас», - написал он.

Оказалось, сообщение не было первоапрельской шуткой, и 22 апреля военные получили свою награду.

«Вот такие обычные ребята, наши защитники, которые отправили проклятый корабль для создания нового дома Черноморской флоре и фауне. Как и обещал, отдал свою машину», — прокомментировал Берестенко процесс передачи.

Он отметил, что по полю на этой машине проехать вряд ли получится, но с поддержкой морального духа и стремления к победе она справится.