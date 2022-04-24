«Свет всегда побеждает тьму»: Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев с праздником Пасхи

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев со светлым праздником Воскресения Христова.

Обращение Залужного опубликовано в Telegram.

«Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! В историях войн известны случаи, когда по большим праздникам, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир. Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!» – написал Залужный.