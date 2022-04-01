Сбитому российскому летчику СУ-34, который сознательно бомбил Чернигов, объявили подозрение - ему грозит пожизненное

Генеральная прокуратура и СБУ объявили подозрение российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву, задержанному в Чернигове после сбития самолета 5 марта.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора Украины.

Отмечено, что Александр Красноярцев осуществлял бомбардировки на территории Украины, в частности, гражданских объектов, авиабомбами «УФЗАБ-500», «УФАБ 250-270», «ФАБ-50».

Красноярцев обвиняется в нарушении законов и обычаев войны сопряженных с умышленным убийством. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как известно, 5 марта Вооруженные силы Украины над Черниговом сбили самолет, которым управлял Красноярцев. Другой летчик погиб. Красноярцев признался, что после того, как катапультировался с подбитого самолета, убил гражданского, который гнался за ним.

Также напомним, что пленный российский летчик рассказал, что им сознательно дают приказы об использовании неуправляемых бомб, которые наносят удары по жилым кварталам.