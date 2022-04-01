Список аптек, которые работают на Николаевщине 24 апреля

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24.04.2022 12:20

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области 24 апреля.

Перечень опубликовала глава Николаевского областного совета, Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт