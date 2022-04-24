В Николаеве для охраны правопорядка на Пасху задействовали 450 полицейских - тем не менее горожан просят оставаться дома

В воскресенье, 24 апреля, на охрану правопорядка в Николаеве и области на время празднования Пасхи привлекли около 450 полицейских.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Сегодня в честь Пасхального праздника на территории Николаева и области проходили праздничные богослужения примерно в 160 храмах.

"На охрану правопорядка были задействованы около 450 полицейских всех подразделений Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, в т.ч. взрывотехники и кинологи, а также дополнительные силы из числа полицейских Херсона", - сказано в сообщении.

Помогали полицейским военные службы правопорядка ВСУ и сотрудники ГСЧС.

Также на территории области сформированы 62 автопатруля.

При этом в целях безопасности николаевцев просят оставаться дома и праздновать Пасху в кругу родных.

Полиция поздравляет граждан с праздником Воскресения Господня и желает мира над головой, уюта в домах, счастья и благополучия.

Напомним, ранее оккупанты распространили информацию о том, что в ночь на 24 апреля силы ВСУ будут обстреливать церкви. Учитывая, что это провокация, украинцев попросили не находится в местах массового скопления людей, чтобы избежать жертв, а некоторые церкви сообщили, что будут вести богослужение онлайн.

В частности, по всей территории Украины в Пасхальную ночь ввели комендантский час, на Востоке и Юге он начнется в 19:00, а на остальной территории – в 23:00.