Жители оккупированных поселков Харьковщины отказываются от «помощи» оккупантов и занимаются волонтерством

Жители оккупированных территорий массово отказываются от "помощи" оккупантов и удивляют россиян самоорганизацией.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

“На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная, поэтому люди продолжают самоорганизовываться для взаимопомощи”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, в Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных людей. Для этого волонтеры самостоятельно собирают деньги, принципиально отказываясь от российской "помощи".

В Купянском районе, где нет водоснабжения, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей.

“Известно, что 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях. При этом оккупанты удивлены активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам, в России все было бы по-другому, никто бы ни занимался волонтерством”, – говорят в ГУР.

Рашисты и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а "Харьков уже почти оккупирован россиянами".

В то же время оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливают оборудование российского мобильного оператора "МегаФон", а в захваченных населенных пунктах вводят расчет рублями.