В Николаев патрульные доставили Благодатный Огонь

Благодатный Огонь 24 апреля прибыл на Николаевщину.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Лампаду с частицей огня из Гроба Господня от патрульных Кировоградщины получили их коллеги из патрульной полиции Николаевской области и заместитель начальника управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОВА Андрей Шостак.

Далее Благодатный Огонь передали в Кафедральный собор Касперовской иконы Божьей матери Православной Церкви Украины, где его встретил митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир.