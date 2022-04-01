В Николаев патрульные доставили Благодатный Огонь

Благодатный Огонь 24 апреля прибыл на Николаевщину.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Лампаду с частицей огня из Гроба Господня от патрульных Кировоградщины получили их коллеги из патрульной полиции Николаевской области и заместитель начальника управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОВА Андрей Шостак.
Далее Благодатный Огонь передали в Кафедральный собор Касперовской иконы Божьей матери Православной Церкви Украины, где его встретил митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир.
«Передача Благодатного Огня состоялась при поддержке начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, его заместителя Юрия Гранатурова и начальника управления патрульной полиции в Николаевской области Виталия Данилы», - говорится в сообщении.