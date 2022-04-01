Статус участника боевых действий получат только те, кто принимал участие в боях – Минветеранов

Статус участника боевых действий получат только те добровольцы, которые непосредственно участвовал в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин.

Об этом заявила Министр по делам ветеранов Украины, член Совета национальной безопасности и обороны Украины Юлия Лапутина.

«Когда принимался закон, дающий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Поэтому это право было предоставлено по всей Украине. Однако согласно Порядку предоставления статуса получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. При Министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами», - сказала она.

Напомним, что ранее украинские ветераны завоевали первые медали на Играх Непокоренных.