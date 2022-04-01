В оккупированном Крыму активизируется партизанское движение против Z-фашистов

В оккупированном россией Крыму активизируется партизанское движение против Z-фашистов.

Об этом сообщает сайт правозащитной информации INжир media.

Активисты движения открыли свой Телеграм-канал "Крим - край партизанської слави".

"Как сообщают участники движения, они не имеют единого координационного центра, а действуют творчески, индивидуально, но сообща друг с другом. На сегодня они провели множество акций”, - говорится в сообщении.

Пока среди наиболее распространенных акций - прокалывание колес автомобилей, чьи владельцы поддерживают Z-фашизм, расклейка листовок с антивоенными призывами. Однако в дальнейшем "ребята обещают действовать более решительно".

Сообщается, что участники партизанского движения располагают списком адресов российских оккупантов, проживающих в военном гарнизоне в пгт Гвардейское Симферопольского района.