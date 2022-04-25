Испанский оператор ГТС Enagas передал Украине оборудование для ремонта сети

Испанский оператор ГТС Enagas направил в Украину оборудование и материалы, необходимые для возобновления работы газотранспортной сети.

Об этом сообщил в Telegram Оператор ГТС Украины.

"Из Испании в Украину уже поступили аварийные муфты разных диаметров, позволяющие ликвидировать истоки на магистральных газопроводах; компактные мобильные компрессоры – для работы пневматического оборудования во время ремонтных работ; специальное переносное осветительное оборудование для работ в темное время суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, испанские коллеги направили специалистам ОГТСУ комплект оборудования (включая запчасти и расходные материалы) для плазменной резки и сварки труб, которая будет использоваться в процессе восстановления целостности трубопроводов.

Также оператор Enagas направил сварочные электроды и сварочные маски, центраторы, ряд электрического оборудования, кабельные удлинители, соединители.

Оператор ГТС Украины поблагодарил оператора Enagas за помощь.