Список точек, где николаевцы могут набрать 25 апреля технической воды

Городской голова Николаева Александр Сенкевич опубликовал адреса подвоза технической воды на 25 апреля.
Об этом он сообщил в Телеграмм.
Заводской район
ул. Озерная, 13
ул. Крылова, 40/1
ул. Крылова, 27
ул. Мореходная, 9
ул. Садовая, 50
ул. Пограничная, 150
ул. Образцова, 4-А
ул. Шоссейная, 15
ул. Кузнецкая, 199 – 201
ул. Гражданская, 46
Стационарные точки выдачи технической воды
Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5
Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)
Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)
КП Николаевэлектротранс, Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)
Ингульский район
просп. Мира, 3 (14:00)
ул. Чкалова, 215-Г (9 часов)
ул. Космонавтов, 128 – 130 (10:00)
ул. Космонавтов, 138 - Б (возле школы №56, 10:00)
ул. Космонавтов, 142-Б (14:30)
Стационарные точки выдачи технической воды
Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00)
Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00
СК "Заря", ул. Театральная – угол ул. Николаевской (09:00 – 15:00)
ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)
Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (9:00 – 11:00)
Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)
ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4
Корабельный район
просп. Богоявленский – угол ул. Металлургов (8:30 – 14:00)
просп. Богоявленский – угол пер. Корабелов (09:00 - 15:00)
просп. Богоявленский, 320 (09:00 - 12:00)
просп. Богоявленский, 327/2 (09:00 - 12:00)
просп. Богоявленский, 340/2 (09:00 - 15:00)
ул. Океановская, 18/2 (13:00 - 15:00)
ул. Океановская, 45 - 47 (12:00 - 15:00)
ул. Океановская, 58 (09:00 – 12:00)
ул. Торговая, 203-А (13:00 – 15:00)
просп. Корабелов, 2-А (09:00 - 15:00)
ул. Станиславского, 80 (09:00 – 12:00)
Центральный район
ул. Арх. Старова, 4А
ул. Соборная – угол ул. Адм. Макарова
ул. 6-я Слободская – угол просп. Центрального (10:00)
ул. 6-я Слободская – угол ул. Чкалова (13:00)
просп. Центральный (в районе д. 159)
ул. Шевченко – угол ул. Обсерваторная (9:00)
ул. Шевченко, 64
ул. 3-я Слободская – угол ул. Колодезной
ул. Колодезная – угол ул. 1-я Военная
ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)
ул. Никольска – угол ул. Большая Морская (Астория)
просп. Героев Украины, 20, 20-Г
ул. Привольная (АТБ)
просп. Центральный (гостиница Николаев)
ул. 2-я Экипажная – угол ул. 9-я Военная
Стационарные точки выдачи технической воды
Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)
Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27