Список точек, где николаевцы могут набрать 25 апреля технической воды

Городской голова Николаева Александр Сенкевич опубликовал адреса подвоза технической воды на 25 апреля.

Об этом он сообщил в Телеграмм.

Заводской район

ул. Озерная, 13

ул. Крылова, 40/1

ул. Крылова, 27

ул. Мореходная, 9

ул. Садовая, 50

ул. Пограничная, 150

ул. Образцова, 4-А

ул. Шоссейная, 15

ул. Кузнецкая, 199 – 201

ул. Гражданская, 46

Стационарные точки выдачи технической воды

Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5

Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)

Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)

КП Николаевэлектротранс, Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)

Ингульский район

просп. Мира, 3 (14:00)

ул. Чкалова, 215-Г (9 часов)

ул. Космонавтов, 128 – 130 (10:00)

ул. Космонавтов, 138 - Б (возле школы №56, 10:00)

ул. Космонавтов, 142-Б (14:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00)

Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00

СК "Заря", ул. Театральная – угол ул. Николаевской (09:00 – 15:00)

ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)

Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (9:00 – 11:00)

Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)

ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4

Корабельный район

просп. Богоявленский – угол ул. Металлургов (8:30 – 14:00)

просп. Богоявленский – угол пер. Корабелов (09:00 - 15:00)

просп. Богоявленский, 320 (09:00 - 12:00)

просп. Богоявленский, 327/2 (09:00 - 12:00)

просп. Богоявленский, 340/2 (09:00 - 15:00)

ул. Океановская, 18/2 (13:00 - 15:00)

ул. Океановская, 45 - 47 (12:00 - 15:00)

ул. Океановская, 58 (09:00 – 12:00)

ул. Торговая, 203-А (13:00 – 15:00)

просп. Корабелов, 2-А (09:00 - 15:00)

ул. Станиславского, 80 (09:00 – 12:00)

Центральный район

ул. Арх. Старова, 4А

ул. Соборная – угол ул. Адм. Макарова

ул. 6-я Слободская – угол просп. Центрального (10:00)

ул. 6-я Слободская – угол ул. Чкалова (13:00)

просп. Центральный (в районе д. 159)

ул. Шевченко – угол ул. Обсерваторная (9:00)

ул. Шевченко, 64

ул. 3-я Слободская – угол ул. Колодезной

ул. Колодезная – угол ул. 1-я Военная

ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)

ул. Никольска – угол ул. Большая Морская (Астория)

просп. Героев Украины, 20, 20-Г

ул. Привольная (АТБ)

просп. Центральный (гостиница Николаев)

ул. 2-я Экипажная – угол ул. 9-я Военная

Стационарные точки выдачи технической воды

Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)

Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27