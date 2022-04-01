В Украину прибыли Госсекретарь США Блинкин и министр обороны Ллойд

В Украину с официальным визитом прибыли Госсекретарь Энтони Блинкен и министром обороны Ллойд Остин.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

«Мы ценим, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить Президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем», – отметил Владимир Зеленский», - добавил он.