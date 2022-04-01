Николаевская областная детская больница получила мощный электрогенератор

В Николаев для областной детской больницы прибыл дизельный генератор мощностью 400 кВт.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Николаевская областная детская больница получила генератор для резервного автономного электропитания, который при аварийном отключении электричества обеспечит работу медицинского оборудования.

Как отметил заместитель начальника Николаевской ОВ Юрий Гранатуров, генератор может полностью обеспечивать потребности медицинского учреждения.

«Мы контролируем этот процесс и сейчас областная детская больница полностью энергетически независима, что очень важно. Также мы получили медикаменты и другие критически важные вещи для медучреждений», – сообщил он.

К тому же прибыло большое количество бутылированной и качественной питьевой воды, которую вскоре распределят на все медицинские учреждения Николаева.