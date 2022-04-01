«Мы не можем оставить их на улице»: В Николаеве волонтеры помогают ВПЛ с жильем и пищей

В Николаеве волонтеры проекта «Прихисток своїм» предоставляют место проживание, еду и другую помощь внутренне перемещенным лицам.

Об этом волонтеры проекта сказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

За время работы проекта «Прихисток своїм» приют получили более 1500 тысяч человек из оккупированных российскими захватчиками городов и сел.

- К нам приезжают в основном с оккупированных населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей. С Николаевской области чаще приезжают с Снигиревского, Баштанского района и села Пересадовка. А также села Александровка, Херсонской области. В основном приезжают женщины с детьми и пожилые люди. Однако есть и молодые мужчины - студенты. Мы также размещаем их, не можем оставить на улице.

Людей, вынужденным покинуть свои дома из-за российской агрессии, размещают в номерах на неограниченный срок, предоставляя все необходимое для комфортного пребывания.

- Мы размещаем людей, на то время пока они не найдут себе жилье или не отправятся эвакуационными рейсами в другой город, так как в Николаеве тоже небезопасно и отсюда тоже уезжают. Это «временное пребывание», но мы готовы их разместить на неограниченное время. У нас трехразовое питание. Людям, которые приехали с пустыми руками - даем вещи. Есть горячая вода, Wi-Fi, средства личной гигиены.

На вопрос журналиста, обращаются ли по телефону неравнодушные николаевцы, чтобы предоставить свое жилье для переселенцев, волонтер сказала, что желающие могут оставить советующую заявку на государственном сайте.

- Желающие обращаются в Николаевский городской совет, там также есть государственная программа «Прихисток», где николаевцы принимают к себе переселенцев. Тогда государство оказывает помощь: компенсацию за коммунальные услуги. Переселенцам необходимо зарегистрироваться государственном портале.

В общей сложности, в Николаеве организовали две точки для размещения переселенцев. На данный момент там живет 26 человек.

- Это семьи, которым вообще некуда ехать, сейчас мы ищем им жилье во Львовской и Ивано-Фраковской областях.

Отмечается, что проект не занимается эвакуацией, а обеспечивает жильем уже тех, кто уже приехал в город или намеревается сделать это. Однако, тем, кто не может выехать регулярно отправляют гуманитарную помощь.

В свою очередь, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева посетила переселенцев на Пасху.

«Привезли им вкусные паски, посмотрели условия пребывания, пообщались и вкусно пообедали вместе», – написала она.

Она уточнила, что даже если переселенцы приезжают ночью, волонтеры обеспечиваем их жильем, сухим пайком и одеждой. Дальше их переселяют в теплые, отдельные номера с трехразовым питанием. В дальнейшем, по желанию, организовывается сопровождение к границе.

Замазеева также сообщила контакты проекта «Прихисток своїм»: (080)030-05-20.