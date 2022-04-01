Рада урегулировала выплату помощи безработным на период войны

Верховная Рада приняла в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по некоторым вопросам функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения» (№ 7275).

Об этом сообщает парламентская газета «Голос Украины».

Изменения регулируют особенности предоставления статуса безработного и выплаты пособия по безработице во время действия военного положения, а также способствуют развитию предпринимательской деятельности и созданию новых рабочих мест.

По данным Пенсионного фонда, после начала полномасштабной российской агрессии уже почти 6,5 миллиона человек потеряли рабочие места. При этом многие граждане, вынужденные выехать в более безопасные регионы, не имеют возможности подтвердить необходимые для получения статуса безработного и назначения пособия по безработице сведения.

Учитывая это, закон предусматривает, что на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного.

– Эту помощь можно будет получить без личного посещения центров занятости, а оказавшихся на временно оккупированных территориях украинцев не будут лишать статуса безработного и выплат даже если они не могут дистанционно пообщаться с работниками центров занятости, – сообщила соавтор законопроекта, председатель Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

Правда, согласно закону получатель пособия должен не реже раза в 30 календарных дней подтверждать любыми средствами коммуникации, в том числе электронными, свое пребывание в статусе безработного.

Назначение пособия по безработице внутренне перемещенным лицам, не имеющим документов или в отношении которых отсутствуют сведения о периодах страхового стажа, трудовой деятельности, заработной плате (доходе, денежном обеспечении), будет осуществляться на основании сведений, имеющихся в государственном реестре физических лиц налогоплательщиков, едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования или в единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах и других источниках.

– Люди, выезжающие из моего родного города Мариуполь, едут без документов, без трудовых книжек, без возможности уволиться или закрыть ФЛП, потому что очень долгое время не работали реестры. Они идут становиться на учет по безработице для того, чтобы получить хоть какие-то деньги, потому что выехали без ничего, – отметил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что до принятия этого закона такие граждане не могли встать на учет в Центре занятости, потому что действовало требование, по которому они должны быть уволены с работы, иметь трудовую книжку и пройти другие бюрократические процедуры.

В соответствии с принятым законом, пособие по безработице будет назначаться с первого дня предоставления статуса безработного. Правда, до получения необходимых сведений о лицах, которые не могут предоставить необходимые документы, пособие по безработице будет назначаться в минимальном размере (общая продолжительность выплаты такого пособия не может превышать 180 календарных дней), однако продолжительность выплаты и ее размер будут пересматриваться после поступления необходимой информации. Закон также определяет, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать 150 процентов минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года (на сегодня – это не более 9 тысяч 860 гривен).

Принятый закон также расширяет возможности предоставления центрами занятости пособия по частичной безработице в случае потери части заработной платы (дохода) в связи с остановкой или сокращением производства. Предполагается, что пособие по частичной безработице будет предоставляться территориальным центром занятости по обращению работодателя или физического лица-предпринимателя, являющегося застрахованным лицом, для его выплаты работникам или ФЛП.

В то же время, предоставление пособия по частичной безработице не будет распространяться на органы государственной власти, органы местного самоуправления или учреждения, учреждения, организации, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета. Кроме того, пособие по частичной безработице не будет предоставляться в случае, если: остановка или сокращение производства носит сезонный характер или возникла исключительно по организационно-производственным причинам; у работодателя, физического лица-предпринимателя в течение шести месяцев, предшествующих месяцу остановки (сокращения) производства (выполнение работ, оказания услуг), имеется задолженность по выплате заработной платы и/или по уплате единого социального взноса или страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Правительству также разрешено вводить дополнительные виды государственной поддержки внутриперемещенных лиц, безработных и работодателей, в частности, компенсировать работодателю, трудоустраивающему безработных внутриперемещенных лиц, расходы на оплату труда таким работникам.