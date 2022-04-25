В Киеве переименуют Арку дружбы народов и уберут памятник о «воссоединении с россией»

В Киеве на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году «в ознаменование воссоединения Украины с россией».
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
«8 метров металла так называемой «дружбы двух народов» будут убраны из центра Киева. Вторую скульптурную композицию – из красного гранита – закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций».
«Арку из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага», - сообщил Кличко.