В Киеве переименуют Арку дружбы народов и уберут памятник о «воссоединении с россией»

В Киеве на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году «в ознаменование воссоединения Украины с россией».

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

«8 метров металла так называемой «дружбы двух народов» будут убраны из центра Киева. Вторую скульптурную композицию – из красного гранита – закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций».