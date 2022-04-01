Около десяти нардепов сбежали из Украины накануне войны – в основном они из ОПЗЖ

Накануне войны Украину покинули около десяти народных депутатов.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина спикер парламента Руслан Стефанчук.

– У нас есть депутаты, которые находятся в командировках. Они представляют Украину в разных парламентских ассамблеях – НАТО, Совете Европы. А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов около десяти. Преимущественно, все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена ​​в Верховной Раде – имею в виду «Оппозиционную платформу – за жизнь». Фамилии этих людей уже появлялись в печати.