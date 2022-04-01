Укрпочта анонсировала новую марку о самолете «Мрія», который уничтожили российские оккупанты

"Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку под названием "Украинская мечта", которую планируют издать в скором времени.

Об этом сообщает "Укрпочта".

Иллюстрацию создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области. Девочка нарисовала самый большой в мире самолет "Мрія", который уничтожили российские оккупанты.

"Эту иллюстрацию еще до войны нарисовала одиннадцатилетняя София Кравчук из Волынской области для участия в конкурсе "Что для меня Украина? Именно таким ребенок видел нашу страну – ярким и цветущим» , – пишет почтовый оператор.

Руководство добавило, что такой она и будет – даже несмотря на уничтожение легендарного самолета.

Напомним, что через неделю украинцы раскупили половину тиража марки с «российским кораблем».

Также на аукционе марку «Русский военный корабль, иди…» продали за 5 миллионов гривен – деньги пойдут на нужды ВСУ.