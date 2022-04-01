Адреса раздачи воды в Николаеве 26 апреля

Список адресов, по которым николаевцы могут набрать воду 26 апреля.
Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Заводский район:
- ул. Озерная, 2/16
- ул. Озерная, 13
- ул. Киевская, 6 – 8
- ул. Крылова, 27
- ул. Крылова, 40/1
- ул. Белая, 59
- ул. Леваневцев, 25/1
- просп. Центральный, 10 – 12
- ул. Пограничная, 78 – 80
- ул. Лягина, 28
- ул. Кузнецкая, 199 – 201
- ул. Заводская, 1-35
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Больница скорой медицинской помощи (12:00 – 15:00)
- Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5
- Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 - 14:00)
- Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)
- КП «Николаевэлектротранс», Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)
Ингульский район:
- просп. Мира, 3 (11:00)
- просп. Мира, 23/1 (09:00)
- просп. Мира, 40 (12:00)
- ул. Чайковского, 6-А/ просп. Богоявленский, 25 (9:00)
- ул. Чайковского, 18 (11:00)
- ул. 1-я Линия, 25/ ул. 11-я Продольная (14:00)
- ул. Южная, 29 (10:00)
- ул. Г. Свиридова, 7/1 (14:30)
- ул. Космонавтов, 71 (09:00)
- ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 09:00)
- ул. Космонавтов, 142 (возле АТБ, 09:00)
- ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 10:00)
- ул. 12-я Продольная, 38 (14:00)
- просп. Центральный, 265 (09:00)
- ул. Чкалова, 215-Г (14:00)
- ул. Нагорная, 87-А/ул. Космонавтов, 128-А (Космос, 09:00).
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 – 12:00)
- Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 - 11:00)
- СК «Зоря», ул. Театральная/ул. Николаевской (09:00 - 15:00)
- ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)
- Роддом №2, ул. Строителей, 8 (9:00 - 11:00)
- Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)
- ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4
Корабельный район:
- просп. Богоявленский/ ул. Металлургов (8:30 – 14:00)
- просп. Богоявленский / просп. Корабелов (9:00 – 15:00)
- просп. Богоявленский, 312-Б (13:00 – 15:00)
- просп. Богоявленский, 325/1 (13:00 – 15:00)
- ул. Океановская, 8 (09:00 – 12:00)
- ул. Океановская, 32-А (08:00 – 11:00)
- ул. Океановская, 47 (09:00 – 15:00)
- ул. Океановская, 62-А (09:00 – 12:00)
- ул. Ольжича, 1-А, Б, В (13:00 – 15:00)
- просп. Корабелов, 1-3 (09:00 - 15:00)
- просп. Корабелов, 12-А, Б (13:00 – 15:00)
- мкрн Кульбакино (09:00 – 15:00)
Центральный район:
Стационарные точки выдачи технической воды:
- ул. Арх. Старова, 4А
- ул. Соборная/ул. Адм. Макарова
- ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (10:00)
- ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова, 09:00
- просп. Центральный (в районе дома 159, 13:00)
- ул. Шевченко/ул. Обсерваторная
- ул. Шевченко, 64
- ул. 3-я Слободская/ул. Колодязна
- ул. Шкапина, 97
- ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)
- ул. Никольская/ул. Большая Морская (Астория)
- просп. Героев Украины, 20, 20-Г
- ул. 1-я Военная/ул. 68 Десантников
- ул. Садовая/ул. Севастопольская
- ул. 2-я Экипажная/ул. 9-я Военная (09:00)
- ул. Чкалова, 78 – 80 (13:00)
- Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)
- Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27.
Разливают воду и на территории пожарных частей.
Жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, просят делиться водой с другими горожанами.