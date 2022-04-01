Адреса раздачи воды в Николаеве 26 апреля

Список адресов, по которым николаевцы могут набрать воду 26 апреля.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

ул. Озерная, 2/16

ул. Озерная, 13

ул. Киевская, 6 – 8

ул. Крылова, 27

ул. Крылова, 40/1

ул. Белая, 59

ул. Леваневцев, 25/1

просп. Центральный, 10 – 12

ул. Пограничная, 78 – 80

ул. Лягина, 28

ул. Кузнецкая, 199 – 201

ул. Заводская, 1-35 Стационарные точки выдачи технической воды: Больница скорой медицинской помощи (12:00 – 15:00)

Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5

Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 - 14:00)

Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)

КП «Николаевэлектротранс», Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)

Ингульский район:

просп. Мира, 3 (11:00)

просп. Мира, 23/1 (09:00)

просп. Мира, 40 (12:00)

ул. Чайковского, 6-А/ просп. Богоявленский, 25 (9:00)

ул. Чайковского, 18 (11:00)

ул. 1-я Линия, 25/ ул. 11-я Продольная (14:00)

ул. Южная, 29 (10:00)

ул. Г. Свиридова, 7/1 (14:30)

ул. Космонавтов, 71 (09:00)

ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 09:00)

ул. Космонавтов, 142 (возле АТБ, 09:00)

ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 10:00)

ул. 12-я Продольная, 38 (14:00)

просп. Центральный, 265 (09:00)

ул. Чкалова, 215-Г (14:00)

ул. Нагорная, 87-А/ул. Космонавтов, 128-А (Космос, 09:00). Стационарные точки выдачи технической воды: Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 – 12:00)

Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 - 11:00)

СК «Зоря», ул. Театральная/ул. Николаевской (09:00 - 15:00)

ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)

Роддом №2, ул. Строителей, 8 (9:00 - 11:00)

Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)

ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4

Корабельный район:

просп. Богоявленский/ ул. Металлургов (8:30 – 14:00)

просп. Богоявленский / просп. Корабелов (9:00 – 15:00)

просп. Богоявленский, 312-Б (13:00 – 15:00)

просп. Богоявленский, 325/1 (13:00 – 15:00)

ул. Океановская, 8 (09:00 – 12:00)

ул. Океановская, 32-А (08:00 – 11:00)

ул. Океановская, 47 (09:00 – 15:00)

ул. Океановская, 62-А (09:00 – 12:00)

ул. Ольжича, 1-А, Б, В (13:00 – 15:00)

просп. Корабелов, 1-3 (09:00 - 15:00)

просп. Корабелов, 12-А, Б (13:00 – 15:00)

мкрн Кульбакино (09:00 – 15:00)

Центральный район:

ул. Арх. Старова, 4А

ул. Соборная/ул. Адм. Макарова

ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (10:00)

ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова, 09:00

просп. Центральный (в районе дома 159, 13:00)

ул. Шевченко/ул. Обсерваторная

ул. Шевченко, 64

ул. 3-я Слободская/ул. Колодязна

ул. Шкапина, 97

ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)

ул. Никольская/ул. Большая Морская (Астория)

просп. Героев Украины, 20, 20-Г

ул. 1-я Военная/ул. 68 Десантников

ул. Садовая/ул. Севастопольская

ул. 2-я Экипажная/ул. 9-я Военная (09:00)

ул. Чкалова, 78 – 80 (13:00) Стационарные точки выдачи технической воды:

Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)

Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27.

Разливают воду и на территории пожарных частей.

Жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, просят делиться водой с другими горожанами.